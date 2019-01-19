Джейкобс: Всегда верил, что могу победить Канело

Новости спорта: Американец Дэниэл Джейкобс уверен, что победа достанется именно ему.

Обладатель титула IBF в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс прокомментировал предстоящий бой с чемпионом мира по версиям WBC и WBA - мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

“Это возможность, которую я так долго ждал – возможность достичь величия в ринге. Я всегда верил, что могу победить "Канело". И 4 мая в прямом эфире я получу этот шанс. Прошло почти четыре года после последнего боя "Канело" с американским соперником. Это будет грандиозное событие, в котором, уверен, я закреплю за собой звание лучшего в среднем весе", - цитирует Джейкобса Matchroom.

Джейкобс владеет поясом, который раньше принадлежал казахстанцу Геннадию Головкину.