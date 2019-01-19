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Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания

Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания
09:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Эдриен Бронер перевесил Мэнни Пакьяо перед боем в Нью-Йорке.

За день до боя Мэнни Пакьяо и Эдриен Бронер прошли официальную процедуру взвешивания. Оба боксера успешно уложились в лимит полусредней категории (до 66, 68 кг). "Пакмен" на весах показал вес 66,22 кг, а вес "Проблемы" составил 66,45 кг.

Свой последний бой Мэнни Пакьяо провел в июле 2018 года. Тогда филиппинец нокаутировал аргентинца Лукаса Матиссе в бою за титул WBA Regular в полусреднем весе. Эдриен Бронер, в свою очередь, в своем последнем поединке решением большинства судей разошелся миром с Джесси Варгасом.

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Напомним, бой Пакьяо - Бронер ориентировочно начнется 20 января в 6:00 по киевскому времени.

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Бокс, Эдриэн Бронер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Пакьяо – Бронер.
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