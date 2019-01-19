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Аманда Серрано стала чемпионкой мира в семи весовых категориях

Аманда Серрано стала чемпионкой мира в семи весовых категориях
12:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Новости спорта: Пуэрто-риканская боксерша приближается к достижению легендарного Мэнни Пакьяо.

В ночь с 18 на 19-е января (время киевское) на вечере бокса в Нью-Йорке Аманда Серрано в бою за пояс WBO в первом легчайшем весе победила австрийку Эву Форабергер нокаутом в первом раунде. Уже на первой минуте поединка "Реально крутая" ударом по корпусу отправила соперницу на канвас.

Эта победа позволила Серрано завоевать титул уже в седьмой весовой категории, обойдя по этому показателю легенду бокса Оскара де ла Хойю. Теперь только Мэнни Пакьяо опережает Аманду (8 чемпионских титулов в разных весовых категориях, прим. ред.). Отметим, сегодня в Лас-Вегасе Пакмен проведет защиту титула WBA в полусреднем весе.

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Кроме того на вечере бокса в Нью-Йорке состоялась несколько примечательных поединков. В частности, Хорхе Линарес сенсационно проиграл нокаутом в первом раунде, а также Андрейд досрочно остановил Акавова.

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Бокс, WBO, Новости бокса, Аманда Серрано, Эвой Форабергер.
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