Аманда Серрано стала чемпионкой мира в семи весовых категориях

Новости спорта: Пуэрто-риканская боксерша приближается к достижению легендарного Мэнни Пакьяо.

В ночь с 18 на 19-е января (время киевское) на вечере бокса в Нью-Йорке Аманда Серрано в бою за пояс WBO в первом легчайшем весе победила австрийку Эву Форабергер нокаутом в первом раунде. Уже на первой минуте поединка "Реально крутая" ударом по корпусу отправила соперницу на канвас.

Эта победа позволила Серрано завоевать титул уже в седьмой весовой категории, обойдя по этому показателю легенду бокса Оскара де ла Хойю. Теперь только Мэнни Пакьяо опережает Аманду (8 чемпионских титулов в разных весовых категориях, прим. ред.). Отметим, сегодня в Лас-Вегасе Пакмен проведет защиту титула WBA в полусреднем весе.

Кроме того на вечере бокса в Нью-Йорке состоялась несколько примечательных поединков. В частности, Хорхе Линарес сенсационно проиграл нокаутом в первом раунде, а также Андрейд досрочно остановил Акавова.