Боксер Алгиери завоевал титул WBO International в первом полусреднем весе

Новости спорта: Крис Алгиери завоевал вакантный титул WBO International в первом полусреднем весе.

34-летний экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери 18 января в Нью-Йорке завоевал вакантный титул WBO International в этом весе, победив единогласным решением судей Даниэля Гонсалеса со счетом 98-92, 97-93 и -96-94. До этого Алгиери два года не выходил на ринг и возобновил боксерскую карьеру в ноябре прошлого года.

Эта победа может принести Алгиери бой с действующим обладателем титула WBO в этом весе Морисом Хукером.

Кроме того на вечере бокса в Нью-Йорке состоялась несколько примечательных поединков. В частности, Хорхе Линарес сенсационно проиграл нокаутом в первом раунде, а также Андрейд досрочно остановил Акавова.