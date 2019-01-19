Пакьяо: Бронер думает, что я уже старый

Новости спорта: Филиппинец верит, что его возраст не станет помехой в поединке с американским боксером.

Обладатель титула WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо рассказал об ожиданиях от поединка с американцем Эдрианом Бронером. 40-летний филиппинец заявил, что очень хорошо подготовился к этому бою.

"Бронер и его тренер думают, что я уже старый. Они верят в то, что я уже не могу боксировать, но я докажу им обратное. Я очень хорошо подготовился к этому бою.

Все мои соперники были моложе меня - 25-30 лет. Хочу сказать, что до сих пор могу делать в ринге то, что делал и раньше. Абсолютно на том же уровне, и вы это увидите", - цитирует Пакьяо Boxing Scene.

Отметим, что поединок Пакьяо - Бронер состоится в ночь с 19 на 20 января в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

Ранее стало известно, что Пакьяо получит за бой на 7,5 млн долларов больше, чем Бронер.