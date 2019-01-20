Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Пакьяо - Бронер. Видео боя
НБА. Лень набрал 15 очков с Бостоном, Михайлюк отыграл 11 минут с Хьюстоном
НБА. Лень набрал 15 очков с Бостоном
UFC Fight Night 143. Результаты боев
UFC Fight Night 143. Результаты боев
Бокс. Маркус Браун победил Баду Джека в кровавом бою
Бокс. Маркус Браун победил Баду Джека в кровавом бою

Бронер не согласен с судейским решением в бою с Пакьяо

Бронер не согласен с судейским решением в бою с Пакьяо
10:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ShowtimeBoxing

Новости спорта: Эдриен Бронер считает, что победил Мэнни Пакьяо.

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер прокомментировал поединок с Мэнни Пакьяо, в котором победу завоевал филиппинец. Американец дал понять, что недоволен решением судей.

«Я побил его. И все здесь знают, что я побил его. Я контролировал бой, а Пакьяо промахивался. У меня было больше чистых попаданий, я победил. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл на поединок. Хочу всем сказать, что я победил, и вы это знаете. Они пытаются организовать встречу Мейвезера с Пакьяо», — приводит слова Бронера BoxingScene.

Маркус Браун победил Баду Джека в кровавом бою

Ранним утром 20 января (время киевское) Мэнни Пакьяо защитил титул по версии WBA Regular, победив единогласным решением судей американца Эдриена Бронера. Это первая защита титула филиппинцем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Эдриэн Бронер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Пакьяо – Бронер, Мэнни Пакьяо - Эдриен Бронер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пакьяо решением судей победил Бронера
02 Бокс. Маркус Браун победил Баду Джека в кровавом бою
03 Динамо обыграло Бохум: дубль Русина и гол Цыганкова
04 Арсенал обыграл Челси и продолжает бороться за Лигу чемпионов
05 Донбасс с покером Ляльки уверенно обыграл Кременчук
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь