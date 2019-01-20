Бронер не согласен с судейским решением в бою с Пакьяо

Новости спорта: Эдриен Бронер считает, что победил Мэнни Пакьяо.

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер прокомментировал поединок с Мэнни Пакьяо, в котором победу завоевал филиппинец. Американец дал понять, что недоволен решением судей.

«Я побил его. И все здесь знают, что я побил его. Я контролировал бой, а Пакьяо промахивался. У меня было больше чистых попаданий, я победил. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл на поединок. Хочу всем сказать, что я победил, и вы это знаете. Они пытаются организовать встречу Мейвезера с Пакьяо», — приводит слова Бронера BoxingScene.

Ранним утром 20 января (время киевское) Мэнни Пакьяо защитил титул по версии WBA Regular, победив единогласным решением судей американца Эдриена Бронера. Это первая защита титула филиппинцем.