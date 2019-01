Бокс. Маркус Браун победил Баду Джека в кровавом бою

Американец Маркус Браун (23-0, 16 КО) единогласным решением судей победил шведа Баду Джека (23-0, 16 КО) и завоевал вакантный титул «временного» чемпиона WBA и серебряного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Поединок проходил с преимуществом Брауна, который завладел центром ринга и был намного точнее. Швед много клинчевал и один из клинчей завершился неприятным столкновением головами, которое завершилось для Баду Джека глубоким рассечением. Кровь заливала боксеров, канвас и судью, но Джек, нужно отдать ему должное, прошел всю дистанцию.

Рубашка рефери во время боя была залита кровью:

Badou Jack vs Marcus Browne. Look at the ref's shirt. Boxing is a dangerous game #JackBrowne pic.twitter.com/k2ssqiSVLi

Ужасное рассечение Баду Джека:

Marcus Browne defeats Badou Jack!

But that cut on the forehead of Jack is horrendous - fighters are made from different stuff to the rest of us aren't they. #badoujack #JackBrowne pic.twitter.com/xywA9beFZC

