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Бокс. Пулев - Хелениус: бой супертяжей состоится весной

Бокс. Пулев - Хелениус: бой супертяжей состоится весной
00:55 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Кубрат Пулев и Роберт Хелениус проведут поединок 23 марта.

Следующим соперником первого номера рейтинга IBF в супертяжелом весе болгарина Кубрата Пулева (26-1, 13 КО) станет финский боксер Роберт Хелениус (28-2, 17 КО).

О том, что переговоры об этом поединке идут, мы сообщали еще несколько недель назад, но сейчас команды боксеров уже достигли согласия о том, что бой Пулев - Хелениус состоится 23 марта в Инглвуде, США, в андеркарте боя-реванша Мигеля Берчельта с Франсиско Варгасом.

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Ранее стало известно, что американец Джарелл Миллер и британец Энтони Джошуа намерены провести бой летом 2019-го года.

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Бокс, Роберт Хелениус, Кубрат Пулев, Новости бокса, Кубрат Пулев - Роберт Хелениус.
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