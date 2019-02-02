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Ковалев - Альварес: все о бое-реванше

Ковалев - Альварес: все о бое-реванше
22:19 Сб, 2 Февраль 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: Россиянин Сергей Ковалев и колумбиец Элейдер Альварес в ближайшие часы проведут бой-реванш.

2 февраля во Фриско (Техас, США) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок Ковалев - Альварес 2. Встретятся боксеры на арене The Ford Center at The Star, а на кону боя будет стоять чемпионский пояс колумбийца по версии WBO в полутяжелом весе. Ранее этот титул принадлежал россиянину, однако он его потерял в первом бою.

Отметим, Альварес будет проводить свою первую защиту титула.

Где смотреть

В Украине бой покажет телеканал Интер. Начало трансляции вечера бокса - 3 февраля в 5-00 по киевскому времени. Главный бой начнется позднее.

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Перед боем

Накануне поединка боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания, которая завершилась дуэлью взглядов. Стоит отметить, Ковалев оказался немного тяжелее Альвареса.

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Элейдер Альварес (24-0, 12 КО) — 78,9 кг

Сергей Ковалев (32–3–1, 28 KO) — 79,1 кг

Первая встреча

4 августа 2018 года боксеры провели первый поединок между собой. Тогда Сергей Ковалев сенсационно потерпел поражение нокаутом в 7-м раунде и потерял свой пояс чемпиона WBO.

Андеркарт боя:

В одном из главных боев вечера бокса в Техасе, возможно, определится следующий соперник Василия Ломаченко. Так, Ричард Комми и Иса Чаниев оспорят вакантный титул IBF в легком весе. Ранее оба боксера подписали предварительный контракт на объединительный бой с украинцем.

Ковалев - Альварес: прогноз на бой-реванш

Кроме того, Оскар Вальдес будет защищать свой титул WBO в полулегком весе в бою против претендента Кармине Томмасоне

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