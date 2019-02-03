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Названы вероятные соперники Ковалева

Названы вероятные соперники Ковалева
19:28 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Сергей Ковалев свой следующий бой намерен провести в июле.

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева и компании Main Events Кэти Дува в интервью ТАСС рассказала, когда Ковалев вернется на ринг и кто может стать его соперником.

"Сергей вернется летом, скорее всего, в июле. Соперником может быть Артур Бетербиев. Также оппонентом может стать Альберт Рамирес, мы говорили о нем", - сообщила Дува.

Слова Ковалева после победы над Альваресом

Напомним, Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса в поединке за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Смотрите лучшие моменты боя Ковалев - Альварес или полное видео боя Ковалев - Альварес.

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