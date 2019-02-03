Названы вероятные соперники Ковалева

Новости спорта: Сергей Ковалев свой следующий бой намерен провести в июле.

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева и компании Main Events Кэти Дува в интервью ТАСС рассказала, когда Ковалев вернется на ринг и кто может стать его соперником.

"Сергей вернется летом, скорее всего, в июле. Соперником может быть Артур Бетербиев. Также оппонентом может стать Альберт Рамирес, мы говорили о нем", - сообщила Дува.

Напомним, Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса в поединке за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Смотрите лучшие моменты боя Ковалев - Альварес или полное видео боя Ковалев - Альварес.