Экс-соперники Усика летом проведут бой

Новости спорта: Бой тяжеловесов Бриедис - Гловацки состоится 15 июня в Риге

Определились дата и место проведения полуфинального поединка второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе, в котором сойдутся латвиец Майрис Бриедис (25-1, 18 КО) и поляк Кшиштоф Гловацки (31-1, 19 КО).

Бой Майриса Бриедиса с Кшиштофом Гловацки состоится 15 июня в столице Латвии Риге. Дата и место проведения другого полуфинала WBSS в первом тяжелом весе, в котором встретятся кубинец Юниер Дортикос (23-1, 21 КО) и американец Эндрю Табити (17-0, 13 КО), будут объявлены позже.

Ранее Эдди Хирн назвал дату и потенциальных соперников на следующий бой Александра Усика.