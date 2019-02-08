Комми все еще может стать следующим соперником Ломаченко

Новости спорта: Если Ричард Комми успеет восстановиться за 2-4 недели, то бой с украинец может состояться.

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о планах компании на украинца, а также заявил, что при определенных условиях его подопечный еще может встретиться с травмированным Ричардом Комми в следующем поединке.

"Если все будет так, как планирует Top Rank, то мы надеемся, что Ломаченко и Теофимо Лопес оспорят звание абсолютного чемпиона мира. Но бокс - это веселый бизнес и он вносит свои коррективы. Что касается следующего боя Ломаченко, то его соперником еще может стать Комми, если восстановится от травмы. Если ему понадобится на это от 2 до 4 недель, то его поединок с Ломаченко может состояться. Пока мы ждем информацию от промоутеров Ричарда", - цитируета Арума Boxingtalk.

Ранее промоутер Боб Арум рассказал, почему в 2013 году, подписав контракт с Василием Ломаченко, он не сделал этого с Александром Усиком.