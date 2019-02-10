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Воскресенье, 10.02.2019
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео боя
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео боя
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Джервонта Дэвис планирует провести еще 3-4 боя в 2019 году

Джервонта Дэвис планирует провести еще 3-4 боя в 2019 году
10:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Джэрвонта Дэвис прокомментировал свою победу на Уго Руисом.

Чемпион мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе Джэрвонта Дэвис поделился впечатлениями от победы в бою с Уго Руисом, а также рассказал о планах на 2019 год.

"Сегодня я просто хотел показать классное шоу. Должен был встретиться с Абнером Маресом, но он снялся с боя из-за травмы, так что главной целью было выступить классно, что я и сделал. Знал, что досрочная победа придёт. Что касается дальнейших планов, уверен, что в этом году я буду более активным. Планирую провести ещё 3 или 4 боя в 2019 году. Я доволен своей командой и готов к следующему шагу", — приводит слова американца BoxingScene.

Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео боя

Ранее промоутер Дэвиса Флойд Мейвезер заявил, что в апреле его подопечные проведёт выставочный поединок с Теншином Нацукавой.

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Бокс, Новости бокса, Уго Руис, Джервонта Дэвис, Джервонта Дэвис - Уго Руис.
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