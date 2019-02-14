Майорга: У меня бизнес, владею спортбаром

Новости спорта: Бывший чемпион мира в двух весовых категориях 45-летний Рикардо Майорга дал понять, что он продолжает боксировать не из-за денег.

6 апреля 2019 года он выступит на турнире в Гватемале, где встретится с Лестером Мартинесом, для которого этот поединок станет дебютным в профессиональном боксе.

«Мне нравятся вызовы. У меня бизнес, владею спортбаром, у моей жены маникюрный салон, у меня есть деньги в банке. Я живу на проценты, я в порядке.

Мальчик-дебютант захотел подраться со мной, и я согласился. У меня всё ещё есть сила, чтобы нокаутировать его, я не потерял свой удар. Этот мальчик совершил ошибку и должен был подумать о том, чтобы встретиться с более лёгким соперником. Я нокаутирую в первом раунде.

Я хочу выиграть свои последние бои, ничего больше. Если я проиграю, то обязательно повешу перчатки на гвоздь», — цитирует Майоргу BoxingScene.