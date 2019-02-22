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Президент WBC: Виталий Кличко провел в Киеве лучшую конференцию в истории

Президент WBC: Виталий Кличко провел в Киеве лучшую конференцию в истории
06:31 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Маурисио Сулейман поддержал украинских боксеров-чемпионов.

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман поддержал украинских боксеров – Владимира и Виталия Кличко, Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко, вспомнив отличную организацию 56-й Конференции WBC, которая осенью прошлого года состоялась в Киеве.

Руководитель WBC на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал короткое видео с утренней пробежки, на которую он вышел в кепке с украинской символикой.

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"Доброе утро, украинские чемпионы. Виталий Кличко, который провел лучшую конференцию WBC в истории. Александр Усик, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко. Хорошего вам дня, украинцы!", - заявил Сулейман.

Ранее Энтони Джошуа дал совет Александру Усику.

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Виталий Кличко, Бокс, WBC, Новости бокса, Маурисио Сулейман.
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