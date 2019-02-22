Спенс готов провести бой с Пакьяо где угодно

Новости спорта: Американец Эррол Спенс готов встретиться с Мэнни Пакьяо даже на Филиппинах.

Обладатель пояса IBF в полусреднем весе Эррол Спенс заявил, что рассматривает возможность проведения поединка против чемпиона мира WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

"Я готов провести бой с Мэнни где угодно, хоть на Филиппинах (родина Пакьяо - прим.ред.). Да, это так, но сейчас я переживаю только о Майки Гарсии. Вот после этого боя вы уже сможете задавать мне вопросы о Мэнни Пакьяо", - цитирует Спенса Fight Hub TV.

Напомним, что следующий поединок Спенс проведет против Майки Гарсии. Бой состоится 16 марта в Арлингтоне (США).