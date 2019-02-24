Джошуа собирается нокаутировать Фьюри и перебоксировать Уайлдера

Новости спорта: Энтони Джошуа рассказал, как победит Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа считает, что для победы над своим соотечественником Тайсоном Фьюри ему нужно его нокаутировать, а вот чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера он может и перебоксировать, победив по очками.

"Фьюри я просто собираюсь нокаутировать. Никакого обмена джебами, ничего такого. Просто идти на него и работать, работать. Уайлдера я могу перебоксировать без проблем, а вот Фьюри - соперник посложнее, его нужно подвести к ошибке, а потом уже сделать с ним то, что я хочу сделать", - сказал Джошуа.

Ранее перед боем Энтони Джошуа и Джарелла Миллера британский боксер "проехался" по своему американскому оппоненту.