"Он вообще никакой: Уайлдер охарактеризовал Бризила

Новости спорта: Американец Деонтей Уайлдер не исключает того, что проведет защиту титула со своим соотечественником.

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) заявил, что может выйти в ринг против Доминика Бризила (20-1, 18 КО), если реванш с Тайсоном Фьюри (27-0-1, 19 КО) придется отложить.

"Решать Фьюри. Если что, я могу провести обязательную защиту с Бризилом. Тем более, что у нас своя предыстория. Что я думаю о Бризиле? Да мне плевать на Бризила. Чувствую, что ему тупо нечего мне предложить. Он вообще никакой. С другой стороны, он – очередной поверженный оппонент, очередной боец, который завершит бой со мной в нокауте, очередной ролик в Youtube с моим нокаутом. Вот и все", - приводит слова американца Ring TV.

Ранее сообщалось, Бризил готов отложить бой с Уайтом ради встречи с Уайлдером.