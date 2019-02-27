Уайлдер - Фьюри: когда состоится бой-реванш

Новости спорта: Тайсон Фьюри проведет бой перед реваншем с Деонтеем Уайлдером.

Тайсон Фьюри проведет реванш с Деонтеем Уайлдером осенью, но перед ним проведет еще один бой. Об этом сообщает журналист ESPN Дэн Рафаэл.

"Промоушен уведомил WBC и команду Деонтея Уайлдера о том, что Тайсон Фьюри проведет следующий бой в мае или июне, а осенью будет готов провести реванш с Уайлдером. WBC попросил стороны прояснить ситуацию в переговорах к вечеру среды, 27 февраля, – после неожиданного подписания Фьюри контракта с Top Rank. Top Rank хочет подписать контракт на несколько боев и с Деонтеем Уайлдером, в который будет включен и пункт о реванше с Фьюри", – сказал журналист.

Ранее сообщалось, что реванш Уайлдера и Фьюри не состоится в ближайшее время.