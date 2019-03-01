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Хирн хочет организовать бой Джошуа - Уайлдер

Хирн хочет организовать бой Джошуа - Уайлдер
08:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Эдди Хирн считает, что Деонтею Уайлдеру нужно ухватиться за шанс стать абсолютным чемпионом мира.

Президент компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказал свое мненине относительно положения Деонтая Уайлдера.

Так как Тайсон Фьюри согласовал контракт c Top Rank, организовать реваншный поединок с ним оказалось намного сложнее, из-за того что компания находится в сложных взаимоотношениях с промоутером британца Элой Хэймоном.

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"Давайте взглянем на кого-то вроде Эла Хэймона, который славится своими решениями. Я бы ему посоветовал ухватится за возможность поединка за абсолютного чемпиона мира с Энтони Джошуа, учитывая что его отношения с Бобом Арумом весьма напряженные. Я бы сказал: "Ага, теперь организовать реванш между Уайлдером и Фьюри сложнее. Думаю, мы будем биться в июне или июле, а затем давайте организуем и проведем поединок с Джошуа", - рассказал британский промоутер в интервью каналу Thaboxingvoice.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Эдди Хирн.
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