Хирн хочет организовать бой Джошуа - Уайлдер

Президент компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказал свое мненине относительно положения Деонтая Уайлдера.
Так как Тайсон Фьюри согласовал контракт c Top Rank, организовать реваншный поединок с ним оказалось намного сложнее, из-за того что компания находится в сложных взаимоотношениях с промоутером британца Элой Хэймоном.
"Давайте взглянем на кого-то вроде Эла Хэймона, который славится своими решениями. Я бы ему посоветовал ухватится за возможность поединка за абсолютного чемпиона мира с Энтони Джошуа, учитывая что его отношения с Бобом Арумом весьма напряженные. Я бы сказал: "Ага, теперь организовать реванш между Уайлдером и Фьюри сложнее. Думаю, мы будем биться в июне или июле, а затем давайте организуем и проведем поединок с Джошуа", - рассказал британский промоутер в интервью каналу Thaboxingvoice.