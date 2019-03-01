Уайлдер получил шокирующее предложение от команды Джошуа

Новости спорта: Эдди Хирн сделал заманчивое предложение Деонтею Уайлдеру.

Эдди Хирн, промотуер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, сделал очень привлекательное в финансовом плане предложение чемпиону мира по версии WBC в этой же весовой категории американцу Деонтею Уайлдеру относительно его следующего боя, которое, однако, включает одно условие.

По словам Хирна, он готов заплатить Уайлдеру 15 миллионов долларов за бой с Диллианом Уайтом, Домиником Бризилом или Адамом Ковнацки при условии, если этот бой будет транслироваться стриминговим сервисом DAZN, и если в контракте на бой будет обязательное условие о том, что в своем следующем поединке Деонтей Уайлдер сразится с Энтони Джошуа.

Ответа Уайлдера на это предложение британского промоутера пока нет.