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Гассиев назвал главное условие для реванша с Усиком

Гассиев назвал главное условие для реванша с Усиком
14:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Российский боксер хочет вернуть себе чемпионские пояса.

Российский боксер и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев вспомнил свой последний на данный момент бой, в котором он уступил украинскому чемпиону Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). По словам россиянина, ему не нравится стиль бокса украинца.

«Мне не нравится стиль Усика. Потому что я сам не смог бы так боксировать. На момент нашего боя он просто оказался лучшим боксером, чем я. Если у меня получится провести с ним реванш, это хорошо. Если на тот момент у него не будет титулов, то мне будет неинтересно с ним боксировать», — цитирует Гассиева Championat.com со ссылкой на фильм от Федерации бокса России в Youtube.

Россиянин признает, что поражение от Усика откинуло его назад, но по словам боксера, у него не опустились руки и он готов проводить бои и дальше.

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«Естественно, это неприятно. Такое поражение откидывает тебя назад. Сможешь ты опять дойти до этого уровня или не сможешь, знает только бог. Я трезво осознал ситуацию, что проиграл, принял ее. Но ни в коем случае у меня не опустились руки, не пропало желание».

В данный момент Мурат Гассиев проводит переговоры о том, чтобы подписать многолетний контракт со стриминговой платформой DAZN, после чего он может перейти в тяжелый вес.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщал, что он предпримет все возможное для реванша Гассиева против Усика.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Мурат Гассиев.
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