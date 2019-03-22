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Пакьяо откажется от боя против Спенса

Пакьяо откажется от боя против Спенса
11:36 Пт, 22 Март 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Филиппинский боксер может встретиться с Турманом или Гарсией.

Чемпион мира WBA Regular Мэнни Пакьяо не будет драться с обладателем титула IBF Эрролом Спенсом. Об этом сообщает Ring TV.

Источник утверждает, что Спенс проведет следующий поединок против соотечественника Шона Портера, который является чемпионом WBC.

В свою очередь Пакьяо может встретиться либо с обладателем пояса WBA Китом Турманом, либо с бывшим чемпионом мира Дэнни Гарсией.

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Ранее Спенс заявил, что для него имеет смысл только бой с Пакьяо.

Также Эррол рассказал, кого хочет видеть в соперниках, если бой с Мэнни не состоится.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Эррол Спенс.
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