Эррол Спенс обошел Усика в рейтинге от ESPN

Новости спорта: Лидером рейтинга авторитетного издания ESPN остается Василий Ломаченко.

Чемпион IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс поднялся на четвертое место в обновленном рейтинге P4P от авторитетного издания ESPN.

Благодаря победе решением судей над Майки Гарсией, Спенс совершил рывок с 9-го на 4-е место в рейтинге. Поднялся в рейтинге и украинец Александр Усик, который стал шестым.

Лидирует в рейтинге украинский чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко. За ним в рейтинге идут Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес.

Полный рейтинг ESPN:

1. Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Эррол Спенс

5. Геннадий Головкин

6. Александр Усик

7. Наойя Инуэ

8. Майки Гарсия

9. Срисакет Сор Рунгвисай

10. Энтони Джошуа