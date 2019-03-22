Эррол Спенс обошел Усика в рейтинге от ESPN

Чемпион IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс поднялся на четвертое место в обновленном рейтинге P4P от авторитетного издания ESPN.
Благодаря победе решением судей над Майки Гарсией, Спенс совершил рывок с 9-го на 4-е место в рейтинге. Поднялся в рейтинге и украинец Александр Усик, который стал шестым.
Лидирует в рейтинге украинский чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко. За ним в рейтинге идут Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес.
Полный рейтинг ESPN:
1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Эррол Спенс
5. Геннадий Головкин
6. Александр Усик
7. Наойя Инуэ
8. Майки Гарсия
9. Срисакет Сор Рунгвисай
10. Энтони Джошуа