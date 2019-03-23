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Гвоздик завершил тренировочный лагерь к бою с Нгумбу

Гвоздик завершил тренировочный лагерь к бою с Нгумбу
14:27 Сб, 23 Март 2019 Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: 30 марта украинский боксер Александр Гвоздик проведет первую защиту своего чемпионского титула.

Украинский боксер Александр Гвоздик (16–0), чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC, завершил подготовку к следующему титульному бою. Спортсмен выложил фото с соответствующей подписью на своей странице в соцсети.

30 марта 2019 года Гвоздик проведет защиту своего чемпионского титула в бою против француза Дуду Нгумбу (38–8, 14 КО). Бой состоится на 2300 Arena в американском городе Филадельфия.

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"Тяжелая работа завершена, к бою готов!", – написал Александр Гвоздик в Instagram. Ранее Александр провел последнюю неделю спаррингов.

 

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса.
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