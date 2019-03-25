Брат украинского чемпиона мира по боксу погиб в ДТП

Новости спорта: Брат украинского чемпиона мира по боксу Гаджиева погиб в ДТП.

Шамиль Гаджиев ушел из жизни в результате ДТП в Одессе. BMW Гаджиева столкнулся с припаркованным автомобилем, после чего влетел в столб. Об этом сообщает Sport Arena.

Авария произошла около 01:00 24 марта на проспекте Шевченко возле Политеха. 33-летняя пассажирка BMW Виктория Кравченко, являющаяся дальней родственницей Сильвестра Сталлоне, погибла на месте. У нее осталось двое детей. Гаджиев скончался в реанимации.

Видео с места события:

По информации Dumskaya.net, авария произошла во время нелегальной ночной автогонки.

Напомним, в октябре 2018 года поединок Рамиль Гаджиев - Бруно Сандовал (Мексика) за пояс WBC International Silver в суперсреднем весе (до 76, 2 кг) завершился победой Гаджиева техническим нокаутом в 8 раунде на 1.57 минуте.