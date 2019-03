Сан-Антонио вывел из обращения игровой номер Джинобили (Видео)

Сан-Антонио Сперс провел торжественную церемонию вывода из обращения игрового номера бывшего атакующего защитника команды Ману Джинобили. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специальная церемония прошла в перерыве матча НБА с Кливлендом (116:110).

Аргентинец выступал за клуб под 20-м номером.

Explosions in the Sky ( @EITS ) pic.twitter.com/4Ncpm64sR8

Напомним, игрок попал в НБА в 2002-м году, после двух лет, проведенных в итальянском клубе Виртус Болонья. На его счету 1057 игр в НБА.

It's official! No. 20 will live in the rafters forever.#GraciasManu pic.twitter.com/7Hl2KaoOBX

— San Antonio Spurs (@spurs) 29 марта 2019 г.