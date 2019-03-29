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Сан-Антонио вывел из обращения игровой номер Джинобили (Видео)

Сан-Антонио вывел из обращения игровой номер Джинобили (Видео)
22:29 Пт, 29 Март 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Ману Джинобили провел в НБА 16 сезонов.

Сан-Антонио Сперс провел торжественную церемонию вывода из обращения игрового номера бывшего атакующего защитника команды Ману Джинобили. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специальная церемония прошла в перерыве матча НБА с Кливлендом (116:110).

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Аргентинец выступал за клуб под 20-м номером.

Напомним, игрок попал в НБА в 2002-м году, после двух лет, проведенных в итальянском клубе Виртус Болонья. На его счету 1057 игр в НБА.

Процент побед аргентинца составляет 72,09% (762 победы и 295 поражений). В среднем он набирал по 13,3 очка, делал 3,8 передачи и 3,5 подбора.

Защитник стал четырехкратным чемпионом НБА и дважды приглашался на Матч всех звезд.

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Баскетбол, НБА, Видео, Ману Джинобили, Новости баскетбола.
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