Сан-Антонио вывел из обращения игровой номер Джинобили (Видео)

Сан-Антонио Сперс провел торжественную церемонию вывода из обращения игрового номера бывшего атакующего защитника команды Ману Джинобили. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Специальная церемония прошла в перерыве матча НБА с Кливлендом (116:110).
Аргентинец выступал за клуб под 20-м номером.
#GraciasManu, por todo.
Explosions in the Sky (@EITS) pic.twitter.com/4Ncpm64sR8
— San Antonio Spurs (@spurs) 29 марта 2019 г.
Напомним, игрок попал в НБА в 2002-м году, после двух лет, проведенных в итальянском клубе Виртус Болонья. На его счету 1057 игр в НБА.
It's official! No. 20 will live in the rafters forever.#GraciasManu pic.twitter.com/7Hl2KaoOBX
— San Antonio Spurs (@spurs) 29 марта 2019 г.
Процент побед аргентинца составляет 72,09% (762 победы и 295 поражений). В среднем он набирал по 13,3 очка, делал 3,8 передачи и 3,5 подбора.
Защитник стал четырехкратным чемпионом НБА и дважды приглашался на Матч всех звезд.