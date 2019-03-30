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Лебедев после срыва боя с Усиком может сразиться с Околи

Лебедев после срыва боя с Усиком может сразиться с Околи
05:54 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта: Денис Лебедев и Лоуренс Околи могут провести чемпионский бой.

Британский промоутер Эдди Хирн рассчитывает в ближайшее время организовать поединок за чемпионский пояс WBA в первом тяжелом весе между Денисом Лебедевым и Лоуренсом Околи. Напомним, что о своем отказе от этого пояса накануне заявил абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.

Как заявил Хирн в интервью iFL TV, он начнет переговоры с компанией «Мир Бокса» о проведении боя с Лебедевым, как только команда Околи официально подтвердит свое желание встретиться с ним. По его оценкам, если переговоры будут проходить успешно, поединок Лебедев–Околи может состояться уже в июле.

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Денис Лебедев, IBF, Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Александр Усик, Лоуренс Околи.
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