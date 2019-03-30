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Кролла выйдет на бой с Ломаченко с надеждой вписать свое имя в историю

Кролла выйдет на бой с Ломаченко с надеждой вписать свое имя в историю
00:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Энтони Кролла выйдет в ринг против Василия Ломаченко не просто за чеком.

Тренер британского боксера легкого веса Энтони Кроллы Джо Галлахер отметил, что его подопечный серьезно настроен на поединок с Василием Ломаченко, с которым встретится 12 апреля.

"Очень много говорят о Ломаченко. Да, он очень талантлив, но он тоже проигрывал и уже бывал в нокдауне. Люди любят бокс за то, что в этом виде спорта у андердогов есть шанс, здесь возможны апсеты. И мы именно это попытаемся сделать. Тренировочный лагерь было сложным, как физически, так и психологически.

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Но, я хочу отметить, что мы выйдем в ринг не просто, чтобы забрать свой чек и поблагодарить всех, мы выйдем с надеждой вписать свои имена в историю и отдадим за это все, что у нас есть", - сказал Галлахер на пресс-конференции.

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