Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу

Новости спорта: Это будет первая защита чемпионского пояса для Александра Гвоздика.

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) в субботу, 30 марта, в Филадельфии (США) на 2300 Arena проведет добровольную защиту титула.

Поединок Гвоздик - Нгумбу в Украине в прямом эфире покажет телеканал "Интер". Ориентировочное начало боя — в ночь на воскресенье, 31 марта, в 04:50 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Букмекеры считают украинца фаворитом боя. На поединке ожидается аншлаг.

Напомним, что в своем крайнем поединке 1 декабря Гвоздик завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона.