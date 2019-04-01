Лебедев и Околи могут провести бой за титул Усика в июле

Новости спорта: Эдди Хирн заявил, что британский проспект первого тяжёлого веса Лоуренс Околи уже в июле может оспорить титул чемпиона мира по версии WBA.

Соперником Околи, вероятнее всего, станет Денис Лебедев. В WBA, после того как Александр Усик оставил пояс вакантным, планируют восстановить россиянина в звании полноценного чемпиона мира.

"Лоуренс дал мне зелёный свет и сказал, что он будет готов встретиться с Лебедевым. Я общался с представителями компании „Мир бокса“, и мы сделали им предложение. Он ещё должен принять его, но мы уже готовы к встрече. Ориентировочная дата — июль 2019 года. Если Лебедев примет условия, то это будет следующий бой для Околи", — приводит слова Хирна BoxingScene.

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