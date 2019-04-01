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Поветкин: На вид Усик такой же, как и я

Поветкин: На вид Усик такой же, как и я
22:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: О том, будет ли поединок, информации пока нет.

Александр Поветкин мог стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе, однако бой соперников согласован не было.

Впрочем, боксер не исключает, что поединок все-таки организуют.

«Нормально оцениваю Усика в супертяжелом весе. Считаю, что он серьезный и хороший боксер. Не знаю, сколько он весит, но на вид такой же, как и я. Может ли он нокаутировать? Вы видели, что он нокаутирует ребят. Того же Тони Беллью».

«Мне бой с ним интересен. Потому что встречаешься с олимпийским чемпионом», - сказал Поветкин.

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Ближайшим соперником Усика будет Карлос Такам.

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