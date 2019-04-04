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Бой Гвоздика в США посмотрели больше, чем бой Пулева

Бой Гвоздика в США посмотрели больше, чем бой Пулева
05:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец собрал большую аудиторию, чем Кубрат Пулев неделей ранее.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик сумел собрал большую аудиторию на американском ESPN, чем болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев неделей ранее. Об этом сообщает BoxingScene.

Шоу компании Top Rank, которое возглавил бой украинца против француза Дуду Нгумбу в среднем одновременно смотрели 655 тысяч зрителей, тогда как пиковое число составило 832 тысячи.

В свою очередь, шоу компании Top Rank с главным боем Пулев – Дину собрал аудиторию 510 тысяч зрителей в среднем.

Издание отмечает, что на рейтинги боксерских шоу сказывается трансляция баскетбольного "Мартовского безумия", которое собирают большую часть зрителей.

Гвоздик - Нгумбу. Видео боя

Напомним, Александр Гвоздик победил техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу в 5 раунде.

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