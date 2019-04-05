Беринчик - о предстоящем бое против Аракавы

Украинский боксер-профессионал Денис Беринчик прокомментировал предстоящий бой с представителем Японии Нихито Аракавой.
"Соперник - очень выносливый воин, мне будет нелегко. Все бои, которые проиграл мой соперник, он проиграл решением судей, поэтому я считаю, что бой будет сложный, и продлиться все 12 раундов. Среди качеств азиатских боксеров отмечу настойчивость и умение идти вперед", - сообщил Беринчик.
Поединок Беринчик - Аракава состоится 20-го апреля в киевском Дворце спорта.
Напомним, ранее сообщалось, что Беринчик может стать обязательным претендентом на пояс чемпиона мира.