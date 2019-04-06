WBA опровергла информацию о назначении Владимира Кличко в совет правления

Новости спорта: Владимир Кличко не является сотрудником Всемирной боксерской ассоциации.

Пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации (WBA) прокомментировала новость о том, что бывший чемпион мира Владимир Кличко стал советником президента организации Жилберто Мендосы.

"Несколько дней назад президент Мендоса назначил новый совет правления. Возможно, из-за этого возникло небольшое недоразумение относительно роли Владимира Кличко. Мы хотели бы уточнить, что Кличко – верный друг нашей организации, но он не входит в структуру WBA. Кличко не директор, не советник и не сотрудник организации", - заявили представители WBA.

Недавно сообщалось, что стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт на три боя.