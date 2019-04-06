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Усику готовиться к бою с Такамом помогает украинский гигант

Усику готовиться к бою с Такамом помогает украинский гигант
23:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Александр Захожий (10-0, 8 КО) замечен в тренировочном лагере Александра Усика (16-0, 12 КО).

О спаррингах между Захожим и Усиком сообщает Luckypunch.net. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе ведет подготовку к бою с Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), а Захожий готовится к бою 27 апреля в Германии.

С Захожим Усик проводил спарринги и перед недавним поединком против Тони Беллью. Тот бой Александр выиграл нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Александр Усик прокомментировал свой предстоящий дебют в супертяжелом весе.

Александр Захожий в последнем бою в Киеве нокаутировал Иринеу Джуниора (19-9, 17 КО).

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