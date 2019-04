Дмитрий Чудинов - Роберт Парзечевски. Видео нокаута

Региональный пояс оспаривали местный любимец Роберт Парзечевски (23-1, 16 КО) и бывший временный чемпион мира по версии WBA Дмитрий Чудинов (21-5-2, 13 КО).

Россиянин сразу же попытался захватить инициативу. Впрочем, замысел Чудинова не сработал. Более мощный поляк уже во втором раунде поймал Дмитрия жёстким правым боковым и отправил соперника в нокдаун. Чудинов сумел подняться. Казалось, он устоит до конца раунда. Но вскоре Дмитрий пропустил ещё один тяжёлый удар сбоку, после которого рефери зафиксировал победу Парзечевского.

Fantastic finish by Parzęczewski, who knocks out Chudinov in 2. #boxing pic.twitter.com/zxuZG121PH

