Чисора: Чтобы победить Усика - нужно бить в пах

Новости спорта: Британский боксер готов к бою с Усиком, но хочет за это много денег.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора заявил, что Александр Усик станет большой проблемой для всего дивизиона, но он готов выйти в ринг против украинского чемпиона мира по версиям WBO, WBC и IBF в тяжелом весе. Об этом он рассказал Sky Sports.

«Когда Усик прибавит в весе, он станет кошмаром для всех. У него есть сила удара и боксерские навыки, его движение убьет большинство тяжеловесов. Думаю, чтобы победить этого парня, возможно, придется немного нарушить правила, провести несколько запрещенных ударов в пах», - сказал Чисора.

Чисора готов провести бой с Усиком, но для этого нужно, чтобы украинский боксер предложил ему «огромный чемодан денег».

Чисора следующий поединок проведет 20 апреля против немца Сенада Гаши на Арене О2 в Лондоне. В последний раз британец выходил на ринг в декабре прошлого года. Дерек в матче-реванше проиграл соотечественнику Диллиану Уайту.

Напомним, Усик 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле проведет дебютный бой в супертяжелом весе. Соперником украинском будет камерунец Карлос Такам.