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Бокс. Чисора - о переходе Усика в хэвивейт

Бокс. Чисора - о переходе Усика в хэвивейт
07:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Британец восхищается украинским боксером.

Британский чемпион Европы по версии EBU супертяж Дерек Чисора рассказал про переход Александра Усика в хэвивейт.

"Усик будет кошмаром для всех соперников в хэвивейте. Это случится именно тогда, когда он прибавит в весе.

У него есть и сила удара и боксерские навыки. А его подвижность убьет большинство супертяжеловесов. Я думаю, чтобы победить этого парня, возможно, придется хитрить", – сказал Чисора.

Так же Дерек ответил на вопрос о возможном бое с украинцем. "Он держит в руках большой чемодан денег?", - спросил Чисора.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам.
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