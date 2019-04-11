Бокс. Чисора - о переходе Усика в хэвивейт

Новости спорта: Британец восхищается украинским боксером.

Британский чемпион Европы по версии EBU супертяж Дерек Чисора рассказал про переход Александра Усика в хэвивейт.

"Усик будет кошмаром для всех соперников в хэвивейте. Это случится именно тогда, когда он прибавит в весе.

У него есть и сила удара и боксерские навыки. А его подвижность убьет большинство супертяжеловесов. Я думаю, чтобы победить этого парня, возможно, придется хитрить", – сказал Чисора.

Так же Дерек ответил на вопрос о возможном бое с украинцем. "Он держит в руках большой чемодан денег?", - спросил Чисора.