Ломаченко - Кролла: дуэль взглядов (Видео)

Чемпион мира в легком весе по версии WBOи WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) и британский претендент Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО)провели дуэль взглядов перед поединком в Лос-Анджелесе, США.