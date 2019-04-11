Взвешивание Ломаченко и Кроллы перенесли

Новости спорта: Команда Ломаченко не противилась переносу церемонии взвешивания.

Промоутер Боб Арум на пресс-конференции перед боем Ломаченко – Кролла сообщил, что взвешивание боксеров шоу было перенесено с Staples Center, где в пятницу состоится бой, в North Plaza в Los Angeles Convention Center.

Это связано с поминальными службами перед похоронами американского рэпера Nipsey Hussle. 31 марта его смертельно ранили и друзья рэпера забронировали Staples Center для прощания с ним. Бесплатные билеты на поминальную службу были распроданы менее чем за час.

"Нам позвонил со Staples Center и сказали, что у нас есть право на помещение для взвешивания с 13:00, но у них с 10 до 12 запланирована поминальная служба. Нас попросили перенести место взвешивания и мы согласились.

Это даже не был вопрос, потому что они заслужили такое место, как Staples Center для поминальной службы, и мы никогда не будем стоять на пути. Это был даже не вопрос. Конечно, мы были рады уступить им", - рассказал Арум.

Отметим, что на пресс-конференции Василию Ломаченко вручили пояс суперчемпиона.