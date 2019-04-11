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"Сначала Уайлдер, а потом - Усик": Джошуа рассказал о планах на будущее

"Сначала Уайлдер, а потом - Усик": Джошуа рассказал о планах на будущее
11:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Британец хотел бы боя двух абсолютных чемпионов мира.

Британский тяжеловес Энтони Джошуа рассказал о своих планах по поводу следующих соперников, если ему удастся провести успешную защиту своих титулов по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе. По словам боксера, ему более интересен бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, нежели с украинцем Александром Усиком.

«Я думаю, что было бы здорово провести бой с Уайлдером и стать абсолютным чемпионом, а тогда я мог бы бороться с Усиком. Бой абсолютного чемпиона в супертяжелом весе против абсолютного чемпиона в первом тяжелом. Это было бы невероятно», — сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Подобный сценарий может быть возможен лишь в том случае, если Джошуа, Уайлдер и Усик выиграют свои следующие поединки.

Энтони Джошуа будет защищать свои титулы чемпиона против непобежденного американца Джаррелла Миллера, Уайлдер 15 мая будет противостоять Доминку Бризилу, а Усик 25 мая проведет защиту титулов в бою с Карлосом Такамом, тем самым дебютируя в тяжелом весе.

Украинец Александр Усик станет обязательным претендентом на бой с Энтони Джошуа в случае возможного успеха над Такамом.

В своем последнем бою Джошуа нокаутировал россиянина Поветкина, Уайлдер свел к ничьей поединок против Тайсона Фьюри, а Усик послал в нокаут Тони Беллью.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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