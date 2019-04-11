Скачать
Четверг, 11.04.2019
Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя
Ломаченко - Кролла: назван фаворит боя
Плей-офф Суперлиги: Днепр дома разгромил Химик
Днепр дома разгромил Химик
Роналду попал в команду недели Лиги чемпионов
Роналду попал в команду недели Лиги чемпионов
Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе
Черкасова принесла Украине третье "золото" на чемпионате Европы по борьбе

Ломаченко: Согласился бы на бой с Макгрегором

Ломаченко: Согласился бы на бой с Макгрегором
22:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский боксер чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко не считает, что у экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора есть шансы на победу в бою с ним.

По мнению Ломаченко, он бы легко победил Макгрегора.

«Макгрегор — шоумен, он зарабатывает деньги. Какой ему бокс? Сможет ли он со мной боксировать? Нет, не думаю. Возможно, он неплохо боксирует для непрофессионала. Но в настоящем поединке нет никаких шансов.

Роберт Гарсия рассказал, кто может победить Ломаченко

Согласился бы я на такой бой? Конечно, он был бы для меня очень лёгким. Я бы получил удовольствие от такого поединка», — сказал Ломаченко в интервью TMZ.

Следующим соперником украинца будет официальный претендент на пояс по версии WBA Энтони Кролла. Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе (США).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Конор Макгрегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча 10 апреля
02 Стали известны цены билетов на бой Усик - Такам
03 Ломаченко - Кролла: букмекеры назвали фаворита боя
04 "Сначала Уайлдер, а потом - Усик": Джошуа рассказал о планах на будущее
05 "Резиновые изделия вы!": Александр Емельяненко ответил хэйтерам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь