Ломаченко: Согласился бы на бой с Макгрегором

По мнению Ломаченко, он бы легко победил Макгрегора.
«Макгрегор — шоумен, он зарабатывает деньги. Какой ему бокс? Сможет ли он со мной боксировать? Нет, не думаю. Возможно, он неплохо боксирует для непрофессионала. Но в настоящем поединке нет никаких шансов.
Согласился бы я на такой бой? Конечно, он был бы для меня очень лёгким. Я бы получил удовольствие от такого поединка», — сказал Ломаченко в интервью TMZ.
Следующим соперником украинца будет официальный претендент на пояс по версии WBA Энтони Кролла. Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе (США).