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Лоивский - новый главный тренер сборной Украины по боксу

Лоивский - новый главный тренер сборной Украины по боксу
17:11 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФБУ

Новости спорта: Главным тренером сборной Украины по боксу назначен Леонид Лоивский.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.

Кандидатура 58-летнего Лоивского была утверждена Министерством молодежи и спорта Украины. Тренер уже начал подготовку национальной команды к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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Лоивский заменил на посту главного тренера сборной Украины Дмитрия Сосновского, в январе подавшего в отставку.

Последним место работы Лоивского была сборная Азербайджана, вместе с которой он занял 4 общекомандное место на мировом первенстве в Гамбурге. Также тренер известен по работе с молодежной сборной Украины и клубом Украинские атаманы.

 

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Бокс, Новости бокса, Леонид Лоивский.
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