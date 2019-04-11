Лоивский - новый главный тренер сборной Украины по боксу

Новости спорта: Главным тренером сборной Украины по боксу назначен Леонид Лоивский.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.

Кандидатура 58-летнего Лоивского была утверждена Министерством молодежи и спорта Украины. Тренер уже начал подготовку национальной команды к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Лоивский заменил на посту главного тренера сборной Украины Дмитрия Сосновского, в январе подавшего в отставку.

Последним место работы Лоивского была сборная Азербайджана, вместе с которой он занял 4 общекомандное место на мировом первенстве в Гамбурге. Также тренер известен по работе с молодежной сборной Украины и клубом Украинские атаманы.