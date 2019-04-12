"Ему нечего терять": Ломаченко - о бое против Кроллы

Новости спорта: Украинец признался, что давно мечтал выступить в Staples Center.

Чемпион мира по версииWBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) подчеркнул, что готов боксировать с любым соперником, если у него есть титул. Слова украинца приводит BoxingScene:

«Это очень захватывающее место. После моего первого боя в Лос-Анджелесе, который прошел на арене Microsoft Theater, я посмотрел через дорогу и подумал: «Ого, может быть когда-нибудь я смогу выступить в Staples Center». Мне все равно, кто станет моим противником. В поединках я просто хочу демонстрировать свои навыки, а имя оппонента не имеет никакого значения. Я всего лишь намерен наслаждаться своим выступлением и показать хороший бой для фанатов.

Энтони Кролла находится в отличном положении, потому что ему абсолютно нечего терять. Перед поединками я всегда немного нервничаю, но когда я попадаю на ринг, я уже ощущаю себя в своей тарелке. Я начинаю наслаждаться этим, пара раундов, а затем я нахожу свой ритм. Я готов сражаться с любыми соперниками, но мне нужны чемпионские пояса. Если у вас есть титул, пожалуйста, выходите на ринг, и я буду драться с вами».

Напомним, что следующий бой Ломаченко проведет против британского претендента Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). Поединок пройдет в Staples Center в Лос-Анджелесе, США. Онлайн-трансляция боя будет доступна на XSPORT.uaв ночь с 12 на 13 апреля.