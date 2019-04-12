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Арум назвал условие для боя Ломаченко - Гарсия

Арум назвал условие для боя Ломаченко - Гарсия
20:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Боб Арум не против встречи Василия Ломаченко и Майки Гарсии.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не против встречи чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко и чемпиона мира по версии WBC Майки Гарсии. Вместе с тем он настаивает, что этот поединок должен пройти именно в лёгкой весовой категории.

«Гарсия должен понимать, что после боя со Спенсом его ценность на рынке упала. Проблема в том, что он даже не пытался победить. Его встреча с Ломаченко — отличный поединок, который мы бы хотели организовать. Но Майки должен встретиться с Василием в лёгком весе. Пускай Гарсия сохранит титул по версии WBC и Ломаченко поставит на кон свои два пояса. Если это будет невозможно, то, вероятно, мы организуем бой с Комми», — приводит слова функционера Boxingnews24.

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