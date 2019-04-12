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Продивус: Кролла попытается сбить темп Ломаченко

Продивус: Кролла попытается сбить темп Ломаченко
19:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус поделился ожиданиями от противостояния боксеров Ломаченко и Кроллы в титульном бою, который состоится уже сегодня ночью.

Владимир Продивус в интервью пресс-службе ФБУ, в частности отметил, что ожидает от этого поединка праздника бокса, Ломаченко очень техничный и мудрый боец, может достать соперника с любой дистанции, его бои - это мастер-класс для всех.

“От этого поединка я ожидаю праздника бокса. Нет сомнений, что бой будет зрелищным. Когда такие боксеры, как Василий, выходят на ринг, это действительно мастер-класс для всех. По таким боям можно изучать теорию и практику современного бокса.

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Кролла уверяет, что находится в лучшей форме за всю карьеру. Физика и умение ломать темп боя – вот это, наверное, и будет его надеждой на успех. Есть преимущество в антропометрии – он выше на 4 см и имеет больший размах рук. Он прекрасно понимает, что нельзя давать Василию контролировать ход противостояния. Попытки сбить темп будут. В самые горячие моменты он будет сближаться и вязать.

Но суть боя Ломаченко в том, что он невероятно оснащен технически. Может достать соперника с любой дистанции. У него здорово поставлен удар. Поэтому плюсы Кроллы одновременно являются и его минусами – вопрос только в тайминге и частоте атак. Все надежды Кроллы – бешеный, случайно пропущенный соперником удар и как можно длительное оттягивание развязки. И то, и то предполагает потребность атаковать и решать судьбу поединка.

Важно, чтобы Ломаченко реализовал свою программу на этот бой. Он очень техничный, очень мудрый боец. Он, вероятнее всего, будет вести и контролировать бой. Кролла только раз за 12 лет карьеры проигрывал нокаутом. В основном, бои с его участием затягиваются до поздних раундов. Вот здесь пригодится то, как боксирует Василий Ломаченко. Он очень эффективно умеет “раскрывать” соперников, разряжать атаки, даже при условии постоянных клинчей, вязания игры. Все мы, конечно, надеемся на досрочное завершение боя – по явному преимуществу Василия. Аналогичны и оценки мировой прессы – меня поразило опрос на ESPN, где 77% читателей прогнозировали победу Ломаченко нокаутом, а победу нокаутом его соперника – только 4%”, - сказал Продивус.

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Напомним, титульный бой Ломаченко - Кролла состоится в ночь на 13 апреля на знаменитой арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США). На кону стоят пояса WBA и WBO в легком весе украинского боксера Василия Ломаченко. Букмекеры считают Ломаченко абсолютным фаворитом этого поединка. Британец Энтони Кролла отметил, что в бою с Василием Ломаченко ему важно использовать свое преимущество в габаритах. На официальной церемонии взвешивания его вес составил почти на 200 г больше веса Ломаченко.

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