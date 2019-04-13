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Уникальный халат Ломаченко (Видео)

Уникальный халат Ломаченко (Видео)
08:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Уникальный халат Василия Ломаченко выполнен полностью из крокодильей шкуры.

Обладатель титулов WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко вышел на бой с Энтони Кроллой в необычном халате.

Украинец вышел в цветах баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс – желтом и фиолетовом. Таким образом украинец пытался снискать расположение местных фанов, ведь бой проходил именно в Лос-Анджелесе. И именно за этот клуб еще недавно выступал другой украинец – Святослав Михайлюк.

Ломаченко - Кролла. Видео боя

 
 
 
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@lomachenkovasiliy @billionaireinternational @philippplein

Допис, поширений LomUs (@lomus_17)

Ломаченко - Кролла: события боя

Отметим, что халат выполнен полностью из крокодильей шкуры.

Его специально для украинского чемпиона сделал немецкий модельер Филипп Плейн, который поддержал Василия перед боем.

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Бокс, Видео, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла, Ломаченко - Кролла, Василий Ломаченко - Энтони Кролла.
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