Уникальный халат Ломаченко (Видео)

Обладатель титулов WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко вышел на бой с Энтони Кроллой в необычном халате.

Украинец вышел в цветах баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс – желтом и фиолетовом. Таким образом украинец пытался снискать расположение местных фанов, ведь бой проходил именно в Лос-Анджелесе. И именно за этот клуб еще недавно выступал другой украинец – Святослав Михайлюк.

Facing "Million Dollar" Crolla, @VasylLomachenko wearing a robe that says "Billionaire" in @Lakers purple and gold! #LomaCrolla pic.twitter.com/r9lljEwpcO

— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 апреля 2019 г.