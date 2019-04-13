Уникальный халат Ломаченко (Видео)

Новости спорта: Уникальный халат Василия Ломаченко выполнен полностью из крокодильей шкуры.

Обладатель титулов WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко вышел на бой с Энтони Кроллой в необычном халате.

Украинец вышел в цветах баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс – желтом и фиолетовом. Таким образом украинец пытался снискать расположение местных фанов, ведь бой проходил именно в Лос-Анджелесе. И именно за этот клуб еще недавно выступал другой украинец – Святослав Михайлюк.

Переглянути цей допис в Instagram @lomachenkovasiliy @billionaireinternational @philippplein Допис, поширений LomUs (@lomus_17) 12 Кві 2019 р. о 9:10 PDT

Отметим, что халат выполнен полностью из крокодильей шкуры.

Его специально для украинского чемпиона сделал немецкий модельер Филипп Плейн, который поддержал Василия перед боем.