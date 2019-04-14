Деревянченко - Кулкай: онлайн-трансляция боя

Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) проведет бой за звание официального претендента на титул IBF.
Поединок состоится 13 апреля в Нью-Йорке против немецкого боксера Джека Кулкая (25-3, 13 КО).
Прямую онлайн трансляцию боя Сергей Деревянченко - Джек Кулкай вы можете посмотреть в воскресенье, 14 апреля, начиная с 6:00 часов утра по киевскому времени
1-й раунд: Пока идет разведка. Темп не очень высокий в начале боя, оба боксеры работают в основном джебами.
БОЙ НАЧАЛСЯ
6:07 А вот и Сергей Деревянченко.
6:05 Джек Кулкай выходит в ринг.
На кону поединка статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе. Напомним, именно этот титул пытался завоевать Деревянченко в октябре прошлого года, проиграв раздельным решением судей американцу Дэниэлю Джейкобсу. Джейкобс 4 мая проведет бой с Саулем Альваресом и победитель того боя обязан будет провести защиту с победителем боя Деревянченко – Кулкай.
ПРОМО БОЯ
Отметим, что свой прошлый поединок Сергей Деревянченко провел 28 октября 2018 года. Тогда украинец раздельным решением судей уступил Дэниелу Джейкобсу в бою за титул IBF.
Что касается Кулкая, то в крайнем поединке он одержал победу техническим нокдауном над Рафаэлем Бежараном.