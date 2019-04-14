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Деревянченко - Кулкай: онлайн-трансляция боя

Деревянченко - Кулкай: онлайн-трансляция боя
06:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая трансляция поединка с участием Сергея Деревянченко и Джека Кулкая.

Украинский средневес Сергей Деревянченко  (12-1, 10 КО) проведет бой за звание официального претендента на титул IBF.

Поединок состоится 13 апреля в Нью-Йорке против немецкого боксера Джека Кулкая (25-3, 13 КО).

Прямую онлайн трансляцию боя Сергей Деревянченко - Джек Кулкай вы можете посмотреть в воскресенье, 14 апреля, начиная с 6:00 часов утра по киевскому времени

Деревянченко vs Кулкай

1-й раунд: Пока идет разведка. Темп не очень высокий в начале боя, оба боксеры работают в основном джебами.

БОЙ НАЧАЛСЯ

6:07 А вот и Сергей Деревянченко.

6:05 Джек Кулкай выходит в ринг.

На кону поединка статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе. Напомним, именно этот титул пытался завоевать Деревянченко в октябре прошлого года, проиграв раздельным решением судей американцу Дэниэлю Джейкобсу. Джейкобс 4 мая проведет бой с Саулем Альваресом и победитель того боя обязан будет провести защиту с победителем боя Деревянченко – Кулкай.

Деревянченко - Кулкай: результаты взвешивания (Видео)

ПРОМО БОЯ

Отметим, что свой прошлый поединок Сергей Деревянченко провел 28 октября 2018 года. Тогда украинец раздельным решением судей уступил Дэниелу Джейкобсу в бою за титул IBF.

Что касается Кулкая, то в крайнем поединке он одержал победу техническим нокдауном над Рафаэлем Бежараном.

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