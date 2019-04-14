Деревянченко решением судей победил Кулкая

Новости спорта: Украинец Сергей Деревянченко провел бой с немцем Джеком Кулкаем.

Сегодня в Миннеа́полисе (Миннесота, США) состоялся большой вечер бокса, соглавным поединком которого стал бой-элиминатор в среднем весе Сергей Деревянченко - Джек Кулкай. Итогом поединка стала победа украинца единогласным решением судей.

Стартовые раунды прошли в высоком темпе, немец демонстрировал высокую подвижность, а Деревянченко никак не мог нащупать эффективную дистанцию боя. В 4-м раунде украинец начал работать серийно и соперник сразу же начал пропускать намного чаще. В 5-м раунде Деревянченко начал переламывать ход поединка, взвинтив темп, хотя от Кулкая зашел эффектный апперкот. В середине поединка украинец начал добавлять в свой арсенал силовые удары по корпусу, пытаясь замедлить оппонента, Кулкай, в свою очередь, пытался нанести ущерб сопернику ударами с дистанции.

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В 8-м раунде Сергей пропустил серию мощных ударов, однако Кулкай не сумел извлечь из этого больших дивидендов. 9-й раунд прошел за преимуществом Деревянченко, однако украинец опять пропустил обидный апперкот. В 10-м раунде боксеры пошли в размен, который был явно в пользу немца, Деревянченко был на грани нокдауна. В начале 11-го раунда украинец упал, однако рефери не зафиксировал нокдаун. В 11-м раунде Деревянченко просто "выживал" в ринге, Кулкай, воодушевленный локальным успехом, шел вперед. Заключительный раунд прошел за преимуществом Деревянченко и дело дошло до судейских записок.

Счет судей: 116-112, 116-112, 115-113 в пользу Деревянченко.

Напомним, вчера Василий Ломаченко победил Энтони Кроллу.