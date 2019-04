Деревянченко решением судей победил Кулкая

Сегодня в Миннеа́полисе (Миннесота, США) состоялся большой вечер бокса, соглавным поединком которого стал бой-элиминатор в среднем весе Сергей Деревянченко - Джек Кулкай. Итогом поединка стала победа украинца единогласным решением судей.

Стартовые раунды прошли в высоком темпе, немец демонстрировал высокую подвижность, а Деревянченко никак не мог нащупать эффективную дистанцию боя. В 4-м раунде украинец начал работать серийно и соперник сразу же начал пропускать намного чаще. В 5-м раунде Деревянченко начал переламывать ход поединка, взвинтив темп, хотя от Кулкая зашел эффектный апперкот. В середине поединка украинец начал добавлять в свой арсенал силовые удары по корпусу, пытаясь замедлить оппонента, Кулкай, в свою очередь, пытался нанести ущерб сопернику ударами с дистанции.

.@jackculcay opens up in RD5, landing a right uppercut followed by a left hook to the body of Derevyanchenko. #PBConFS1 #DerevyanchenkoCulcay pic.twitter.com/lsp4h4LYwB

— PBC (@premierboxing) 14 апреля 2019 г.